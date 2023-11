Gruppo di continuità in fiamme, intervento lampo dei Vigili del fuoco

Questa mattina una squadra Vigili del Fuoco del comando di Campobasso è intervenuta in contrada Selva Piana di Campobasso per un incendio che ha interessato un gruppo di continuità a servizio di un’azienda del posto. Grazie al tempestivo intervento del personale preposto, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto, per quanto di specifica competenza, sono intervenuti anche i Carabinieri di Campobasso.

Correlati