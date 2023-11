Maltrattamenti nella casa di riposo, il Nas esegue una misura cautelare contro una operatrice violenta

Personale del Nas dei Carabinieri ha dato esecuzione ad una misura cautelare consistente nel divieto di esercitare la professione di operatrice sociosanitaria in una casa di cura per anziani e persone disabili. Il provvedimento, emesso dal Gip di Campobasso su richiesta della Procura, si è reso necessario in seguito alle denunce di alcune operatrici di una casa di cura, con le quali riferivano di maltrattamenti a danno di due ospiti. Immediate le indagini del Nas, che si sono avvalse anche di intercettazioni audio e video.

All’esito di tale attività di polizia giudiziaria, il Gip applicava la misura cautelare alla persona gravemente indiziata di maltrattamenti in luoghi di cura e assistenza. La condotta criminale consisteva in continui atti vessatori, tali da costringere le vittime a vivere in una costante condizione di paura per la propria incolumità.