Guida auto senza assicurazione e minaccia gli agenti: denunciato

Alla guida di un’auto senza assicurazione minaccia gli agenti: denunciato dalla Polizia di Stato In uno dei servizi serali di controllo in città effettuati dalle Volanti e dal Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, durante un posto di controllo, è stata controllata, in via Tavo a Pescara, una persona a bordo di una Seat Ibiza risultata sprovvista di copertura assicurativa Rc auto e già sottoposta a fermo amministrativo per lo stesso motivo. Il conducente ha reagito in maniera scomposta minacciando i poliziotti e prendendo a calci la fiancata della propria vettura, danneggiandola. L’uomo è stato denunciato per il danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e minacce a Pubblico Ufficiale oltre ad essere stato sanzionato in via amministrativa per la violazione delle norme anti covid. La macchina sotto sequestro è stata affidata in custodia giudiziale ad un deposito.

