Guida senza aver mai preso la patente, denunciata una donna

I Carabinieri hanno denunciato una 59enne di Cercemaggiore (CB) per guida senza aver mai conseguito la patente. La donna è stata controllata per ben due volte dai militari operanti nelle contrade di Ferrazzano, alla guida di una Mercedes Classe A di proprietà del figlio. Fermata dalla pattuglia per ben due volte, a distanza di circa un mese l’una dall’altra, alla richiesta dei documenti necessari per la circolazione stradale la donna non ha potuto esibire una patente di guida perché mai conseguita. Al primo controllo, la conducente riusciva a giustificarsi dicendo di aver dimenticato a casa il titolo di guida. Da successive verifiche e in occasione del secondo controllo, la situazione si è presentata chiarissima alle valutazioni dei Carabinieri i quali, considerata la recidiva nel biennio, hanno sequestrato il mezzo e denunciato la donna alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso.

