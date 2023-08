Hanno fatto la storia del territorio, Italo Marinelli presenta il libro “Personaggi altomolisani”

“Personaggi Altomolisani”. Sarà presentato domani – domenica 13 agosto – nell’aula consiliare di Palazzo San Francesco (ore 18) il libro scritto da Italo Marinelli che racconta della vita, opere, azioni e pensieri di uomini e donne del territorio che dal Dopoguerra ad oggi hanno lasciato un segno indelebile. L’autore dialogherà con il professor Francesco Paolo Tanzi e Maurizio d’Ottavio, direttore della testata online l’Eco de l’Alto Molise.

Il ricavato della vendita del volume sarà devoluto interamente alla testata cartacea l’Eco de l’Alto Molise – Vastese quale segno tangibile di vicinanza all’editoria e diffusione del mensile più longevo del Molise spedito anche oltre i confini nazionali. Per quanti non potessero partecipare alla presentazione, l’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook di Italo Marinelli a partire dalle ore 17,55.