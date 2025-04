Honda, nuovo piano di investimenti e assunzioni (320 posti) nello stabilimento della Val di Sangro

Si è concluso l’accordo integrativo di Honda Italia di Atessa con la ratifica tra la direzione aziendale rappresentata dal Direttore generale Marcello Vinciguerra, il Direttore delle Risorse Umane Mario Di Cesare, le OO.SS. UILM-FIM-FIOM Regionali e la RSU.

Il contratto, dal nome “Patto di stabilità per la crescita di Honda Italia” è uno dei più importanti passi in avanti degli ultimi anni dell’azienda nata nel 1971 come primo sito produttivo della Val di Sangro e vede una decisa growth strategy (strategia di crescita) da parte del management della casa madre giapponese. Il patto è sintetizzabile in tre passaggi: assunzioni, investimenti e incremento produttivo.

L’accordo ha infatti previsto l’assunzione di 320 dipendenti a tempo indeterminato, di cui 160 alle dirette dipendenze di Honda e 160 in staff-leasing. I lavoratori saranno presi dal bacino di dipendenti già presenti nel plant abruzzese. Inoltre, è stato annunciato un investimento di 40milioni di euro per migliorare la capacità produttiva dello stabilimento che sarà portata a 175mila veicoli prodotti in un anno. L’accordo prevede anche la doppia turnazione che sostituirà il ricorso ai mini-turni e l’erogazione di un nuovo premio di risultato che sarà erogato a tutti gli associati.

Le ultime assunzioni risalgono appena al 2023, quando Honda Italia aveva stabilizzato, con contratto a tempo indeterminato, 110 lavoratori, a seguito di una salita produttiva che, dal Covid in poi, sembra inarrestabile.

“E’ una giornata memorabile per il futuro dell’industria abruzzese e del settore automotive – commenta il coordinatore regionale di Uilm Abruzzo, Nicola Manzi – Honda Italia ci consegna oggi un accordo decisivo che sancirà la crescita non solo del sito di Atessa, ma di tutto il territorio. Dopo gli anni bui post crisi del 2011, quest’azienda ha dimostrato concretamente di voler continuare ad investire su Atessa e sull’Abruzzo con uno dei migliori contratti integrativi degli ultimi anni, che parla di assunzioni, volumi e investimenti in un momento storico drammatico come quello che sta vivendo il settore automotive nel mondo. Honda da anni dimostra di andare in controtendenza rispetto al crollo verticale delle vendite di veicoli a motore, confermandosi il marchio più amato dagli acquirenti europei”.

“Un risultato più che positivo che ci fa guardare con fiducia agli anni che verranno – prosegue Manzi – e che è stato possibile raggiungere grazie alla professionalità dei lavoratori che in tutti questi anni hanno dimostrato competenza, flessibilità e motivazione e grazie anche alla collaborazione costante tra lavoratori e lo staff italiano e all’indotto sul territorio. È così che si fa impresa ed è così che si affrontano i cambiamenti, anche quelli più drammatici”.

“Adesso – conclude il coordinatore Uilm Abruzzo – dopo che Honda ha dimostrato di essere l’orgoglio di questa regione, le istituzioni devono concorrere a rendere il territorio competitivo e adatto alla crescita delle nostre eccellenze: si intervenga subito su infrastrutture come porto, trasporto ferroviario e viabilità interna”.