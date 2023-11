I bambini incontrano il Papa, in partenza anche dalle scuole di Agnone e Carovilli

Saranno dieci le scuole molisane che parteciperanno all’evento intitolato “I bambini incontrato il Papa” in programma il prossimo 6 novembre a Roma, per un totale di cento – tra alunne e alunni – di entrambe le province. La manifestazione è promossa dall’Ordine dei Frati Minori Conventuali d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’appuntamento è in programma nell’Aula Nervi – Aula Paolo VI, in Vaticano.

L’incontro è organizzato in sinergia con il Dicastero per la Cultura e l’Educazione, la Comunità di Sant’Egidio, la Cooperativa Auxilium, Trenitalia e Busitalia (società del Gruppo FS Italiane), gli Uffici Scolastici Regionali e con il sostegno del mondo francescano, della Fondazione PerugiAssisi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio. L’iniziativa verterà sul futuro dei bambini in merito ai temi dell’Ambiente, della Pace e del Creato e sarà un’occasione d’incontro fra le nuove generazioni e il Papa. L’iniziativa è agevolata dalla collaborazione di Trenitalia, che fornirà il supporto logistico gratuito con 2 bus, rispettivamente, per le Scuole della provincia di Campobasso e della provincia di Isernia.

La partenza è il 6 novembre alle 8:30 dallo stadio Ex Romagnoli di Campobasso per le scuole di Campobasso e provincia, e alle 9:00 dal piazzale della Stazione dei treni di Isernia per le scuole di Isernia e provincia.

Il 6 novembre dalle 15.20 in diretta su Rai 1 e dalle 14.30 in diretta su Vatican News. All’appuntamento di lunedì pomeriggio parteciperanno oltre seimila bambini provenienti da 56 Paesi che giungeranno a San Pietro a bordo di 8 treni e 15 bus speciali messi a disposizione dal Gruppo FS Italiane e si riuniranno per condividere con il Santo Padre le loro speranze e preoccupazioni per il futuro.

Il programma della giornata sarà suddiviso essenzialmente in tre momenti:

Alle 14.00 Ritrovo in Aula Paolo VI – Vaticano. è previsto il ritrovo in Aula Nervi che sarà aperto con un momento musicale, nell’attesa dell’arrivo del Santo Padre: i bambini e i ragazzi si riuniranno presso l’Aula Nervi, dove saranno accolti dall’animazione canora del Piccolo Coro dell’Antoniano, con l’esecuzione dei brani “Supereroi” di Mr. Rain e “Bellomondo” di Erica Boschiero; Inoltre, saranno previste esibizioni di delegazioni di ragazzi che hanno preparato sketch in occasione dell’evento. Prima dell’arrivo del Santo Padre, il Cardinale Josè Tolentino Mendonca introdurrà l’evento.

Alle 15.30 Arrivo e saluto a Papa Francesco

Discorso del Santo Padre Papa Francesco

Alle 16:00 Dieci bambini, rappresentanti di ogni continente, si disporranno attorno a Papa Francesco. Seguirà un discorso del Santo Padre, al termine del quale inizierà una discussione interattiva incentrata su quattro semplici concetti: #Ereditare, #Condividere, #Connettere e #Donare. Concetti sui quali i bambini e i ragazzi di ogni scuola partecipante potranno preparare una riflessione, guidati dagli insegnanti. Al termine della discussione Papa Francesco donerà la sua benedizione a tutti.

Benedizione e Saluti

Alle 17:30 Conclusione e predisposizione per il rientro

Qui il link del trailer: https://youtu.be/9EMiEOsZ3gg?si=tentnx0qu4ALgnv-

ELENCO DELLE SCUOLE MOLISANE PARTECIPANTI:

I.Comprensivo “L. Montini” Campobasso

I.Omnicomprensivo Montenero di Bisaccia (CB)

I.Comprensivo “Schweitzer” Termoli (CB)

I.Omnicomprensivo Santa Croce di Magliano (CB)

I.Comprensivo “Matese” Vinchiaturo (CB)

I.Omnicomprensivo “G. D’Agnillo” Agnone (IS)

I.Comprensivo “Molise Altissimo” Carovilli (IS)

I.Comprensivo “Colozza” Frosolone (IS)

I.Comprensivo “Giovanni XXIII” Isernia

I.Comprensivo “L. Pilla” Venafro (IS)