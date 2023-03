I cavalieri donano un carrello all’ospedale nel ricordo del pediatra Roberto Festa

Un carrello per terapia e medicazione è stato donato dalle associazioni “Horse men team” di San Salvo e “ASD Jack O’ Neill” di Vasto all’Unità operativa di Pediatria e Nido dell’ospedale “San Pio”.

Nel ricevere la donazione la responsabile Patrizia Brindisino ha espresso parole di gratitudine per l’attenzione prestata ai più piccoli e per il bel gesto, compiuto nel nome del pediatra Roberto Festa, scomparso lo scorso anno e ricordato come “amico e cavaliere” dalle Associazioni, entrambe impegnate nel campo dell’equitazione. Un legame che resiste, e che porta, in sella a un cavallo, dritto ai bambini.