I medici del 118 di Agnone a Venafro, Ferdinando Carmosino: “In alto Molise coprivamo tutti i turni”

Per coprire i turni di notte del 118 di Agnone i medici ci sono, ma con l’ultimo provvedimento Asrem alcuni di noi, che prestano servizio al ‘Caracciolo’, saranno trasferiti a Venafro dove c’è carenza di camici bianchi.

Lo ha detto ai microfoni della Trg, il dottor Ferdinando Carmosino in forza da anni sulle ambulanze dell’emergenza-urgenza del presidio altomolisano. “Ad Agnone l’organico è composto da quattro medici capaci di coprire i 60 turni mensili facendo un turno in più a testa”.

Da lunedì notte (1° aprile) tutto ciò non è più possibile. Infatti in caso di codici rossi l’ambulanza arriverà da Trivento o Isernia per un tempo di percorrenza non inferiore a 30-40 minuti.

In alto Molise il medico a bordo del servizio 118 resterà operativo solo di giorno, ovvero dalle ore 8 e fino alle 20, dopodiché bisognerà affidarsi alla provvidenza per buona pace degli amministratori comunali con in testa il sindaco Daniele Saia che stanno lavorando alla risoluzione del problema.