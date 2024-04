I Vigili del fuoco rimuovono il Guerriero Sannita di Pietrabbondante, dopo il restauro andrà nel nuovo museo

Il Guerriero Sannita di Pietrabbondante (IS), statua in bronzo del 1922, di quasi tre metri di altezza e otto quintali di peso, è stata spostata all’esterno dei locali della ex scuola a cura dei Vigili del Fuoco. La scuola era chiusa da tempo ed interessata oggi da lavori per la realizzazione di un centro universitario. La statua, prima di essere ricollocata in nuovi locali espositivi, sarà sottoposta ad un restauro conservativo.

Si tratta dell’esemplare originale della statua, mentre quella esposta al pubblico all’interno del monumento è una copia. «Stiamo realizzando un museo all’interno del quale sarà custodita la statua originale del nostro Guerriero Sannita, dopo un opportuno restauro. – spiega il sindaco di Pietrabbondante, Antonio Di Pasquo – Voglio ringraziare pubblicamente i Vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia senza il cui aiuto e competenze sarebbe stato impossibile procedere, in sicurezza, allo spostamento della statua».