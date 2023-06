Il coraggio di decidere, la lezione motivazionale dell’arbitro di serie A Luca Massimi ai ragazzi di Agnone

Tra gli ospiti dell’Ussi Molise, nel corso del convegno sullo sport quale volano per l’economia del territorio, anche l’arbitro di serie A, Luca Massimi, originario di Mafalda. Il fischietto nazionale ha tenuto una sorta di lezione motivazionale per i ragazzi della scuola calcio e per tutti i giovanissimi che si affacciano sul mondo dello sport e della vita più in generale.

Correlati