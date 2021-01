Il direttore di Malattie Infettive, Vecchiet: «E’ un privilegio essere stati vaccinati»

È stato Jacopo Vecchiet, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’ospedale di Chieti, ad aprire la campagna di vaccinazione anti Covid-19 avviata dalla Asl della provincia di Chieti. Ha ricevuto la dose questa mattina in apertura di seduta, seguito da Salvatore Maggiore, responsabile della Rianimazione, e Ettore Porreca, Direttore della Medicina 2. La vaccinazione è proseguita per tutta la mattinata, al termine della quale sono stati 60 gli operatori sanitari a cui è stata somministrata la prima dose, mentre il richiamo avverrà tra 21 giorni, già calendarizzato.

«E’ un privilegio essere vaccinati – ha commentato Vecchiet – , ed è anche un’occasione per manifestare la doverosa riconoscenza per l’immane impegno messo in campo dalla sanità pubblica per approdare a questo risultato in tempi così rapidi. Certo il vaccino non può essere recepito come un lasciapassare per comportamenti irresponsabili: l’immunizzazione si concretizza circa una settimana dopo la seconda dose, quindi occorre circa un mese per essere protetti dall’aggressione del virus. E’ sicuramente importante, quindi, vaccinarsi, per approdare a una copertura massiccia della popolazione, e lo è altrettanto conservare le precauzioni che abbiamo imparato a conoscere, dal distanziamento all’uso scrupoloso di mascherine e igienizzanti per le mani».

Un richiamo al rispetto delle regole necessario, poiché, com’è noto, le persone vaccinate potrebbero trasmettere il virus pur non ammalandosi.

Sempre questa mattina sono arrivati i vaccini anche negli ospedali di Vasto, dove si parte domani, e a seguire Lanciano. Le dosi disponibili al momento consentono di vaccinare 1.755 operatori. Si andrà avanti con la somministrazione delle dosi tutti i giorni, prevedendo un programma di lavoro di circa 10 vaccinazioni ogni ora secondo un calendario preventivamente organizzato, che deve tener conto di tutte le fasi della procedura, dalla registrazione all’anamnesi, fino alla somministrazione e al successivo margine di osservazione di 15 minuti post vaccinazione.