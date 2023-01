“Il Lavoro crea il futuro”, congresso regionale della Cgil Abruzzo Molise

“Il Lavoro crea il futuro”. Questo il tema del congresso regionale della Cgil Abruzzo Molise che si svolgerà giovedì 2 e venerdì 3 febbraio all’interno del Padiglione ‘Daniele Becci’ del Porto turistico di Pescara.

I lavori prenderanno il via alle ore 9:30, con l’apertura del Congresso, cui seguirà l’elezione della Presidenza e delle Commissioni congressuali. Poi sarà la volta della relazione del Segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, al termine della quale ci saranno i saluti degli ospiti ed il dibattito. Nel pomeriggio le attività riprenderanno con l’intervista alla scrittrice Rita El Khayat da parte della giornalista Daniela Senepa. Alle ore 18, infine, è previsto lo spettacolo teatrale “Caprò” (regia Edoardo Oliva, autore Vincenzo Mambella).

Il venerdì i lavori riprenderanno alle ore 9:00 con il dibattito, mentre alle 12:45 ci sarà l’intervento di Tania Scacchetti, Segretaria nazionale Cgil. Nel pomeriggio ci saranno la relazione delle Commissione e l’elezione dei delegati, mentre alle 16:30 il Congresso si chiuderà con la convocazione dell’Assemblea generale Cgil Abruzzo Molise e con l’elezione del Segretario del sindacato regionale.

“‘Il Lavoro crea il futuro’ è il tema di questo Congresso – sottolinea il segretario regionale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri – Non è stato scelto a caso: solo se c’è un lavoro stabile e di qualità ci può essere un futuro. Purtroppo, però, non è così. Precarietà e instabilità continuano ad essere i protagonisti del mercato occupazionale. Le politiche del lavoro devono essere al centro dell’agenda della politica, regionale e nazionale. La Cgil è impegnata senza sosta per far sì che ciò avvenga e continuerà ad esserlo, al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori”.