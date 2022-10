In trasferta dal Molise per rubare nelle abitazioni del Vastese, tre denunciati

Le abitazioni incustodite durante le feste e gli eventi fanno gola ai malintenzionati. Per questo motivo, al fine di prevenire furti ed effrazioni nelle abitazioni, la Polizia di Vasto ha intensificato i controlli in occasione delle recenti feste patronali. Nell’ambito di tali attività di controllo del territorio una squadra della Volante ha notato un’autovettura con tre uomini a bordo. Il veicolo si è infilato in un vicolo, ha spento i fari, ma gli agenti della Polizia hanno notato che gli occupanti hanno notato che dal mezzo era stato gettato al di fuori un sacco. Bloccata l’auto, gli agenti hanno sottoposto a controllo sia il veicolo che gli occupanti, rinvenendo un piede di porco e altri strumenti atti allo scasso. I tre soggetti, tutti residenti a Termoli con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Nei loro confronti il Questore di Chieti ha disposto il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel territorio comunale di Vasto.

