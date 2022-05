Incendi boschivi, individuato il piromane: scatta la denuncia per un abruzzese

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Avezzano (AQ) hanno dato esecuzione all’Ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, D.ssa Lombardi, del Tribunale di Avezzano (AQ), circa la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di anni 64, per i reati previsti dal Codice Penale all’art 423 (incendio) e 423 bis (incendio boschivo).

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Avezzano (AQ) hanno condotto svariate indagini circa le cause degli incendi (boschivi e non) che si sono sviluppati nello scorso mese di marzo 2022 in diverse località del Comune di Magliano de’ Marsi. Durante l’incendio boschivo che si è sviluppato nello stesso Comune in località “Topanico”, in data 19/03/2022, i militari hanno individuato l’uomo come il probabile autore degli incendi e lo hanno deferito all’A.G..

A seguito di specifica richiesta del P.M., D.ssa E. Labanti, della Procura della Repubblica di Avezzano, il GIP ha emesso Ordinanza degli arresti domiciliari, previsti per chi cagiona un incendio: la pena è dell’arresto dai tre ai sette anni, aumentata fino a dieci anni per il reato di incendio boschivo.