Incendio a Capracotta, Paglione: «Ho richiesto l’intervento di un mezzo aereo»

Un vasto incendio sta divorando vegetazione, macchia mediterranea e terreni coltivati in località Monte San Nicola, sul territorio comunale di Capracotta. «Le fiamme non sono ancora sotto controllo, a causa anche del forte vento che batte la zona; – spiega il sindaco Candido Paglione, in collegamento telefonico con la nostra redazione – abbiamo messo in sicurezza le aziende agricole e zootecniche, in particolare le stalle e gli animali grazie al pronto intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone e del comando provinciale di Isernia. Il fronte del fuoco non ha oltrepassato la strada, quindi non va verso l’abitato, ma spinto dal vento rischia di aggredire Monte San Nicola. Per questo motivo pochi minuti fa ho contatto la sala operativa della Protezione civile regionale chiedendo e sollecitando l’invio di un mezzo aereo per circoscrivere le fiamme».

L’impegno della flotta aerea a disposizione della Protezione civile nazionale è pressante in questi giorni, su tutto il territorio nazionale. Stando alle prime notizie trapelate, sulla zona dell’Alto Molise dove già stanno operando diverse squadre a terra, dovrebbe intervenire a breve un elicottero del corpo nazionale dei Vigili del fuoco proveniente da Salerno. In attesa che si renda disponibile qualche canadair.