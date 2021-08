Muore un altro motociclista sulle strade molisane: è un carabiniere di 37 anni

ANSA) – CAMPOBASSO, 16 AGO – Un carabiniere, in forze alla caserma di Bojano (Campobasso) e residente a Monteroduni (Isernia), è morto oggi in un incidente stradale avvenuto sulla statale 85 Venafrana, tra Monteroduni e Montaquila. All’altezza del centro commerciale “I Melograni” l’uomo, Michele Roselli, 37 anni, alla guida di una moto Aprilia e libero dal servizio, si è scontrato con una Renault Scenic.

Trasportato all’ospedale Veneziale di Isernia in condizioni disperate, il motociclista è morto poco dopo. Roselli era in servizio a Bojano da poche settimane dopo aver lavorato a Roma. Il traffico sulla Statale è rimasto a lungo bloccato e si sono create code. Sul posto, oltre al 118, sono interventi Carabinieri e Polizia Stradale che ora sono al lavoro per ricostruire la dinamica della tragedia.

