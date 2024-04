Incendio a Schiavi di Abruzzo, Vigili del fuoco in azione: sul posto anche i Carabinieri

Un incendio di sterpaglie e macchia mediterranea viene segnalato in località Canale, frazione Taverna di Schiavi di Abruzzo. Per cause ancora in fase di accertamento, le fiamme sono divampate in prossimità di alcune abitazioni e uliveti, propagandosi rapidamente alimentate dal forte vento. Il rogo ha incenerito una zona coperta a macchia mediterranea, dirigendosi vero un’area boschiva.

Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, insieme ad altri volontari del luogo. Per quanto di competenza è presente anche la pattuglia dei Carabinieri della locale stazione, al comando del maresciallo Antonio Monte.

Ancora ignote le cause del rogo, ma non si esclude che qualcuno, incurante del forte vento, stesse bruciando residui vegetali di potature. In questo momento l’incendio è sotto controllo, con il personale dei Vigili del fuoco che sta procedendo alle operazioni di bonifica.