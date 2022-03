Incendio al deposito autobus a Trivento, almeno sette i mezzi distrutti dalle fiamme

Un incendio, divampato nella notte, ha distrutto almeno sette autobus, di una ditta molisana, lasciati in sosta presso un’area attrezzata di Trivento, nei pressi del locale impianto sportivo, in località Sterparo. Per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’ordine le fiamme si sono sprigionate intorno alla mezzanotte e hanno facilmente aggredito i vari autobus lasciati in sosta l’uno accanto all’altro. Sul posto hanno operato per ore i Vigili del fuoco inviati dal comando provinciale di Campobasso. Le operazioni di spegnimento, condotte da cinque squadre di Vigili del fuoco, sono andate avanti fino alle ore 4 del mattino. Il danno ai numerosi mezzi sta creando ripercussioni sull’intero trasporto pubblico regionale ed extraregionale, anche verso le aziende della fondovalle Sangro in Abruzzo. Presenti sul posto, per quanto di competenza, i Carabinieri della stazione di Trivento.

Correlati