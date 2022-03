Lutto, se ne va ‘Gippe’ il medico otorino amico di tutti

Per circa trent’anni ha prestato servizio come specialista di Otorinolaringoiatra presso l’ospedale di Agnone. E’ morto il professor Giuseppe Di Nucci, per tutti Gippe. Un uomo e professionista gentile, sempre disponibile verso i pazienti, lo ricordano con affetto nella cittadina altomolisana. Di Nucci, classe ’53, risiedeva con la famiglia a Lanciano, in provincia di Chieti. A cavallo degli anni ’80 – ’90 è stato un punto di riferimento per l’utenza molisana e abruzzese nell’ospedale altomolisano. Le espressioni di cordoglio alla famiglia sono state esternate su un manifesto che gli operatori del presidio ospedaliero di montagna hanno voluto far affiggere in città in ricordo di un medico buono e colto.

Correlati