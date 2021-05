Incendio doloso, distrutto dalle fiamme un apiario da nomadismo

L’episodio di cronaca è avvenuto nel Foggiano, ma l’apicoltore che ha subìto i danni è abruzzese, di Castel Frentano. Un avvertimento, una intimidazione vera e propria che veicola, con la forza distruttiva del fuoco, questo chiaro messaggio: «Stai a casa tua con le tue arnie». Un incendio di chiara origine dolosa ha distrutto, nei giorni scorsi, un apiario di un apicoltore abruzzese che aveva spostato una sessantina di arnie in provincia di Foggia. Si tratta del cosiddetto “nomadismo“, che comporta appunto il trasferimento delle arnie anche a molti chilometri di distanza inseguendo le fioriture per produrre mieli uniflorali. Una pratica che evidentemente dà fastidio a qualcuno, se, come pare, si arriva ad appiccare il fuoco a decine e decine di arnie. Ne ha dato notizia il quotidiano on line Zonalocale.

foto da Zonalocale.it