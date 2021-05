Alimentazione, pane di segale alleato della linea e microflora intestinale

Di necessità virtù: un detto popolare che ben si addice alla storia della creazione e del consumo di questo tipo di pane, conosciuto anche come “nero” a causa del suo colore decisamente più scuro del pane comune, prodotto con il cereale che meglio resiste ai climi freddi e alla relativa siccità dell’Europa centrale, orientale e della Scandinavia.

Proprietà nutrizionali e benefici – Le proprietà nutrizionali di questo tipo di pane, oltre all’ottimo particolare sapore, ne fanno un elemento essenziale per una dieta equilibrata e salutare.

Tra i benefici del suo consumo: l’aiuto nel mantenimento del peso forma e del corretto funzionamento dell’intestino. Una delle caratteristiche fondamentali del pane di segale è l’utilizzo del lievito naturale per l’impasto, a cui si deve il sapore gradevolmente acidulo del pane. Per via delle caratteristiche del glutine contenuto nella segale, il lievito di birra non potrebbe infatti far lievitare la farina ricavata da questo cereale, che comunque si presenta più pesante e meno alveolato del pane bianco.

Il numero delle calorie presenti in 100 gr di pane è pari a 258: numero leggermente inferiore a quello del pane comune. Analizzando i valori nutrizionali che generano tale apporto calorico, si evince che qui, rispetto al pane bianco, le calorie sono fornite da un quantitativo maggiore di proteine e uno minore di carboidrati semplici.

Ricco di fibre, il pane nero è utile per ridurre il livello di colesterolo nel sangue e la glicemia. La sua digeribilità, inoltre, è di gran lunga migliore rispetto al pane comune: questo minimizza il rischio di fermentazione intestinale.

Le sue caratteristiche lo rendono indispensabile in un piano alimentare sano ma comunque aperto al gusto; se non si ha molto tempo a disposizione per prepararlo in casa, ma non si vuole rinunciare a portare in tavola il pane di segale, lo si può acquistare in alcuni supermercati come Bennet,, per citarne uno. In questo modo si avrà sempre un prodotto fresco e di qualità a disposizione per accompagnare i pasti in casa o in ufficio.

Consigli utili per abbinamenti sani e gustosi con il pane di segale – Ricco di minerali quali calcio e ferro, nonché di fosforo e del prezioso fluoro, importante per la salute di ossa e denti; con il suo gusto forte e rustico, il pane di segale si presta ad abbinamenti equilibrati sia con il dolce che con il salato, accompagnando egregiamente sapori altrettanto intensi e decisi. Perfetto con salumi e formaggi stagionati o spalmabili, e persino con il tofu.

Ottimo a colazione con burro e miele o marmellata, lo si può gustare con salse saporite e cremose. Tra queste, perché non scegliere l’hummus a base di ceci, facile da preparare anche a casa, o la salsa tonnata o la pasta di olive.

Il pane di segale è perfetto da abbinare anche con insalate dal gusto più intenso, come quelle a base di rucola, o con verdure più amare come la cicoria o le puntarelle, arricchite da olive nere o pomodorini dolci.

Ispirandosi alla tradizione dei paesi di cui è originario questo tipo di pane, ed in cui è tuttora maggiormente consumato, si può pensare di utilizzarlo per creare delle tartine o delle bruschette a base di salmone affumicato o di aringhe, e di aromatizzarle con aneto ed erba cipollina.

Ancora, il pane di segale avanzato può essere tostato o lasciato essiccare e poi grattugiato, riutilizzandolo senza sprechi per ogni sorta di impanatura.