Incendio minaccia la “Polveriera”, colonna mobile dal Molise per dare aiuto ai Vigili del fuoco di Bari

Nel corso della notte un modulo operativo della Colonna Mobile Regionale in assetto antincendio boschivo, composto da cinque Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso e quattro del Comando di Isernia, è partito su richiesta del Centro Operativo…

Nel corso della notte un modulo operativo della Colonna Mobile Regionale in assetto antincendio boschivo, composto da cinque Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso e quattro del Comando di Isernia, è partito su richiesta del Centro Operativo Nazionale (C.O.N.) a supporto del Comando VV.F. di Bari dove un vasto incendio di vegetazione nell’Alta Murgia è arrivato a interessare la cosiddetta “Polveriera”, zona operativa del poligono militare di Torre di Nebbia.