“Storie di campo”: in Abruzzo parte la raccolta dati sugli impatti dei cambiamenti climatici sull’agricoltura

Avviate le attività di indagine e le interviste sul territorio per raccogliere dati, testimonianze e buone pratiche di adattamento climatico delle aziende agricole abruzzesi, progetto ideato dal CDCA Abruzzo e realizzato con il sostegno dei fondi Otto per Mille…

Avviate le attività di indagine e le interviste sul territorio per raccogliere dati, testimonianze e buone pratiche di adattamento climatico delle aziende agricole abruzzesi, progetto ideato dal CDCA Abruzzo e realizzato con il sostegno dei fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.

È entrato nella fase operativa il progetto “Storie di campo”, promosso dal CDCA Abruzzo, con l’obiettivo di approfondire gli impatti dei cambiamenti climatici sul settore agricolo regionale attraverso la raccolta di dati, l’ascolto degli operatori del settore e la valorizzazione delle esperienze di adattamento già presenti sul territorio.

Il progetto nasce dalla necessità di ampliare le conoscenze sugli effetti che fenomeni quali l’aumento delle temperature, la carenza idrica, la riduzione delle precipitazioni e altri eventi climatici stanno producendo sull’agricoltura abruzzese. L’indagine intende inoltre contribuire al lavoro di advocacy già avviato dal CDCA Abruzzo per promuovere l’aggiornamento e l’approvazione di un Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

La prima fase del lavoro prevede una raccolta strutturata delle informazioni disponibili sugli impatti dei cambiamenti climatici sul comparto agricolo abruzzese. A questo scopo saranno realizzati incontri e interviste con esperti, associazioni di categoria, enti di ricerca, istituzioni ed enti competenti, con l’obiettivo di comprendere la situazione attuale, gli effetti già osservati, le soluzioni adottate e le possibili strategie da valorizzare.

Il progetto prevede la realizzazione di incontri e/o interviste con enti locali, associazioni di categoria, organizzazioni non profit e Regione Abruzzo, finalizzati alla raccolta e all’approfondimento dei dati disponibili sulla relazione tra cambiamenti climatici e agricoltura.

Parallelamente è in corso lo studio sul campo, con l’obiettivo di dare voce direttamente agli agricoltori e alle aziende agricole abruzzesi. Le interviste audio permetteranno di raccogliere le percezioni “dal basso” degli effetti dei cambiamenti climatici, ma anche di individuare e documentare le buone pratiche di adattamento già sperimentate sul territorio.

Sono previste almeno 10 interviste audio rivolte al mondo agricolo, che costituiranno inoltre la base per la successiva realizzazione di un podcast di almeno cinque puntate dedicato alle esperienze, alle difficoltà e alle soluzioni adottate dagli agricoltori abruzzesi.

La fase di raccolta dati e interviste rappresenta un passaggio centrale di “Storie di campo”: l’obiettivo è mettere in relazione le informazioni disponibili a livello regionale con le esperienze concrete di chi quotidianamente lavora in agricoltura.

Le testimonianze raccolte consentiranno di approfondire la percezione dei rischi climatici, le conseguenze sulle attività agricole e sulle produzioni e le strategie che le aziende stanno adottando per affrontare i cambiamenti in corso.

I dati e le storie raccolte saranno successivamente sistematizzati e utilizzati per contribuire al lavoro di advocacy del CDCA Abruzzo e al confronto con istituzioni, enti e associazioni, nell’ottica di promuovere politiche regionali maggiormente orientate all’adattamento climatico.

“Storie di campo” ha una durata complessiva di 12 mesi e prevede, oltre alle attività di ricerca e raccolta delle testimonianze, una successiva fase di advocacy e comunicazione dei risultati. Gli elaborati prodotti saranno condivisi con la Regione Abruzzo e con gli enti, le associazioni e le istituzioni coinvolte nel percorso.

Attraverso il progetto, il CDCA Abruzzo intende quindi contribuire a costruire un quadro più approfondito degli impatti dei cambiamenti climatici sull’agricoltura regionale e, allo stesso tempo, valorizzare le esperienze positive già sviluppate dalle aziende agricole abruzzesi.