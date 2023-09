Una squadra di Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso è intervenuta ieri sera in contrada Monteverde, Comune di Mirabello Sannitico, a causa di un incendio. Almeno dieci gli ettari di incolto andati in fumo. Il lavoro del personale impiegato con diversi mezzi antincendio si è protratto sino in tarda serata.

