Involucri in cellophane contenenti cocaina, manette ai polsi per un trentaduenne pregiudicato

Ulteriori controlli sono stati effettuati a Termoli (CB) dai Carabinieri della locale Compagnia di via Brasile, impegnati capillarmente sul territorio per un mirato servizio svolto anche con l’ausilio del Nucleo Carabinieri Cinofili di Chieti e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, con particolare attenzione all’attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti.

In particolare, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Comando Compagnia hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990, un 32enne del luogo già titolare di diversi precedenti di polizia e/o penali. A carico dello stesso veniva infatti effettuata una perquisizione domiciliare, anche con l’ausilio del cane pastore tedesco “Bagheera” addestrato per la ricerca di stupefacenti, nel corso della quale venivano rinvenuti 25 involucri in cellophane già pronti per lo spaccio, contenenti complessivamente 14,30 grammi di Cocaina.

L’uomo, appurate quindi le sue oggettive responsabilità penali in merito alla fattispecie di reato a lui ascritta, veniva tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale più vicina al luogo dell’accertata condotta delittuosa.

Nel corso della successiva udienza dinanzi all’Autorità Giudiziaria di Larino (CB), l’arresto veniva opportunamente convalidato poiché legittimamente effettuato dagli operanti, mentre a carico del soggetto veniva disposta la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza.

Nell’ambito dello stesso contesto operativo, venivano anche svolte complessivamente 12 perquisizioni – di cui 4 domiciliari, 4 personali e 4 veicolari – con l’impiego di 22 militari e 10 mezzi di servizio.

Mirate attività di controllo del territorio continueranno anche nell’imminente futuro, al fine di assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica nei 17 Comuni su cui ha competenza la Compagnia Carabinieri di Termoli (CB), confidando anche nella collaborazione da parte dei cittadini, le cui segnalazioni di veicoli, persone e fatti sospetti sono spesso essenziali per consentire all’Arma di garantire le migliori condizioni possibili di

rispetto della legalità.