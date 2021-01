ioapro e la Polizia sanziona: locale aperto nel Chietino, multa a titolare e avventori

In risposta alla manifestazione #ioapro organizzata in tutta Italia con un tam tam sui social network e che coinvolge ristoratori e baristi che in segno d protesta apriranno i locali al pubblico senza attenersi agli orari previsti dal Dpcm in vigore, il Questore di Chieti, Annino Gargano, ha disposto una intensificazione dei controlli su tutta la provincia.

Proprio all’esito di tali controlli capillari, nella giornata di ieri gli agenti del commissariato di Lanciano, diretti dal vice questore Lucia Vittoria D’Agostino, hanno riscontrato un locale del centro cittadino che aveva aderito alla iniziativa di protesta. Infatti intorno alle ore 20 al suo interno erano presenti quattro avventori intenti a consumare bevande al bancone. Gli stessi sono stati invitati ad uscire e sia la titolare dell’esercizio sia i clienti sono stati sanzionati.