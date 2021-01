Calcio serie D, Rieti-Agnonese domani regolarmente in campo

Agnonese regolarmente in campo domani pomeriggio a Rieti (ore 14,30). Nelle ultime ore si era sparsa la notizia di un possibile rinvio dovuto alla positività al Covid di 11 calciatori laziali. Tuttavia alla prova dei tamponi molecolari effettuata in giornata, i giocatori laziali sono risultati negativi. Lo si apprende dal sito rietilife.com che annuncia il regolare svolgimento del match, valevole per la dodicesima giornata del campionato di serie D del girone F.

La notizia non ha certo colto impreparata la rosa del tecnico Stefano Senigagliesi, che questa mattina, nonostante la nevicata della notte, ha svolto la seduta di rifinitura prima della partenza per Rieti. Sul pullman anche i cinque neo acquisti ufficializzati nei scorsi giorni. Dunque, l’Olympia torna a disputare un incontro ufficiale a distanza di circa due mesi. L’ultima apparizione risale infatti al 22 novembre scorso a Vasto. Da quella data ben cinque rinvii.

Al “Gudini” di Rieti l’arbitro designato a dirigere la sfida il signor Alessandro Cutrofo di Catania che sarà coadiuvato da Lorenzo Chillemi della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto e Antonio Portella di Frattamaggiore.

Gli altri match di giornata sono: Recanatese – Castelfidardo; Giulianova – Aprilia; Pineto – Fiuggi; Albalonga – Notaresco; Vastese – Castelnuovo Vomano (oggi). Rinviate: Tolentino-Campobasso; Vastogirardi-Matese; Porto Sant’Elpidio – Montegiorgio.