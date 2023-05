La Bcc Abruzzi-Molise compie 120 anni, cortometraggio di ‘Moscacieca Produzioni’ ne celebra la nascita

“Il sogno diventa futuro”, è il titolo dell’ultimo progetto cinematografico di ‘Moscacieca Produzioni’, realizzato in collaborazione con la Bcc Abruzzi e Molise, che racconta le origini dell’istituto bancario nato dall’intuizione e dalla perseveranza di don Epimenio Giannico, sacerdote della città abruzzese di Atessa, in provincia di Chieti.

Tonino Di Ciocco e Andrea Cacciavillani

Il corto, scritto e diretto dagli agnonesi, Tonino di Ciocco e Andrea Cacciavillani, è ambientato nel 1903 (anno di fondazione della banca). Oltre alla fedele ricostruzione storica, la pellicola vede la partecipazione di oltre 40 comparse in ed una troupe di oltre 25 persone. Per celebrare questo importante traguardo (120 anni dalla sua fondazione), la Bcc Abruzzi e Molise ha voluto inserire nell’ambito degli eventi, la realizzazione del cortometraggio che evidenzia il coraggio del sacerdote nel creare la “Cassa Rurale Cattolica Depositi e Prestiti San Francesco d’Assisi in Atessa”.

Il set del corto girato ad Agnone

Don Epimenio, interpretato dall’attore Salvatore Catanese, ebbe l’illuminazione, che oggi prosegue, di “solidarietà e cooperazione” per contribuire ad aiutare la propria comunità per essere liberata dall’usura quale “mostro insaziabile”. Nell’impresa vennero coinvolti vari nobili e possidenti di terreni che di fatto contribuirono alla nascita della cassa rurale. Il corto, dunque, è improntato sulla figura di don Epimenio e del suo grande sogno che, dopo oltre un secolo, è ancora realtà. Il cortometraggio sarà proiettato in anteprima domenica 14 maggio ad Atessa per poi essere riproposto nei vari centri, tra cui Agnone, dove è presente una sede della Bcc Abruzzi e Molise.