La foto-notizia/ Spazi antistanti al ‘Caracciolo’ sommersi dalle erbacce

A.A.A. cercasi giardiniere volontario per ripulire dalle erbacce gli spazi antistanti l’ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone. La segnalazione arriva in redazione da un utente che ieri mattina si è recato presso la struttura sanitaria altomolisana e ha trovato una situazione di degrado che non fa onore al presidio di area particolarmente disagiata. Sommersi dalle erbacce, gli spazi, inoltre, sono frequentati da decine e decine i bambini che, accompagnati dai loro genitori, quotidianamente si recano nella palazzina adiacente all’ospedale per sottoporsi a vaccinazione. L’auspicio è che nel più breve tempo possibile, chi di dovere, si adoperi affinché da riportare decoro e soprattutto un ambiente salubre.

