La Caritas crea lavoro sul territorio: via ai corsi di formazione di apicoltura e cucina tradizionale

“Ricomincio dalla mia terra“, è il titolo della serie di corsi formativi lanciata dalla Caritas diocesana di Trivento. Si tratta, in particolare di un laboratorio teorico e pratico di apicoltura e di un inedito corso di cucina tradizionale molisana.

«In un Molise piagato dallo spopolamento inarrestabile dei suoi paesi, da assenza di servizi, mancanza di opportunità lavorative, la pandemia 2020-2022 e l’inflazione galoppante hanno indotto a chiudere le attività finanziariamente fragili; il numero dei disoccupati è in costante aumento; angosce quotidiane per difficoltà economiche per tanti inimmaginabili appaiono senza soluzioni. – spiegano dalla Caritas diretta da don Alberto Conti – Di fronte a questo contesto economico-sociale disperante, a chi si trova o avverte di essere trascinato verso una povertà che preoccupa ed impaurisce, la Caritas Diocesana di Trivento ha inteso offrire un’occasione di reazione attiva, scommettendo sull’orgoglio e la laboriosità della gente molisana, sulle tante risorse del territorio e sulle sue eccellenze anche enogastronomiche, apprezzate e riconosciute oltre i confini regionali».



Non solo sostegni economici per utenze e canoni e aiuti in beni di prima necessità, ma anche percorsi formativi gratuiti e retribuiti a chi – socialmente fragile, disoccupato, inoccupato – vuole impegnarsi e crede in se stesso, valorizzando per altro la generosità dei donatori dell’8xmille.



A fine aprile scadono i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi per 25 posti dei corsi dei progetti “SAFE” (per aspiranti OSS, Agricoltori del sistema integrato, Pizzaioli) e “RICOMINCIO DALLA MIA TERRA” (Apicoltura di base e Cucina tradizionale molisana).



Sul sito della Caritas gli interessati potranno trovare ogni informazione utile e i modelli per inoltrare la domanda (QUI).