“La mafia dei pascoli”, Antoci ospite dell’istituto “Marinelli” di Agnone

«E nessuno vedeva o denunciava. Fino a quando in quei boschi meravigliosi e unici al mondo non è arrivato Giuseppe Antoci, che è riuscito a spazzare via la mafia dal Parco realizzando un protocollo di legalità che poi è diventato legge dello Stato ed oggi è applicato in tutta Italia. Cosa nostra aveva decretato la sua morte».

Sabato 29 aprile alle ore 10, presso l’aula magna dell’istituto tecnico industriale “Leonida Marinelli” di Agnone si terrà la presentazione del libro “La mafia dei pascoli” alla presenza del dott. Giuseppe Antoci. Modererà l’incontro Valentina Ciarlante.

La presentazione é aperta a tutti.