Autorimessa in fiamme, evacuate diciannove famiglie

Alle 20.54 del 27 aprile i Vigili del Fuoco sono stati allertati per un incendio in una autorimessa interrata, situata sotto un complesso edilizio a Monteroduni. Sul posto il nero fumo provocato dall’incendio di un box/deposito aveva invaso l’autorimessa e parte delle trombe delle scale del complesso edilizio. I Vigili del Fuoco hanno attaccato l’incendio da entrambi gli ingressi dell’autorimessa, e guidati dalla termocamera in dotazione, sono riusciti ad individuare il box in fiamme che è stato aperto con l’utilizzo di attrezzi da taglio. Contemporaneamente ad altri operatori, in collaborazione con i Carabinieri della locale stazione, hanno provveduto all’evacuazione dell’intero complesso edilizio (presenti 19 famiglie).

