“La meta è partire: storie in viaggio”, il premio letterario per racconti inediti

La casa Editrice Carabba e il Comune di Fossacesia indicono la Prima Edizione del Premio Letterario per racconti inediti “La meta è partire: storie in viaggio”. Possono partecipare al Premio autori italiani (inclusi stranieri residenti in Italia o italiani residenti all’estero) che alla data della scadenza del Bando non abbiano superato i 35 anni di età. L’obiettivo è stimolare le giovani generazioni a una riflessione sui significati plurimi del viaggiare come esperienza di formazione, occasione di conoscenza del mondo e di sé, scoperta della propria parzialità.



«Ospitare un premio letterario, riservato ai giovani, nella nostra città è motivo di grande soddisfazione e lo è ancor di più perché proposto dalla Editrice Carabba, una tra le più antiche e note d’Abruzzo e in Italia – sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Lo ritengo uno straordinario veicolo promozionale della città perché incentivare l’amore per la scrittura è una missione nobile ed anche perché il Premio, aperto alla partecipazione di scrittori stranieri, rappresenta un ponte fra i popoli e le culture in un’epoca densa purtroppo di grandi e anche tragici fermenti di tensione. Fossacesia si conferma quindi città aperta, accogliente, inclusiva anche sotto l’aspetto culturale».



Gli elaborati dovranno pervenire entro domenica 7 maggio 2023. La giuria è composta da: Presidente: Prof. Mario Cimini (Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara); Segretario: Prof. Simone Pettine (Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara); Prof. Remo Rapino (Vincitore Premio Campiello 2020); – Prof.ssa Luciana Pasquini (Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara); Elfriede Gaeng (Regista e sceneggiatrice); Prof.ssa Francesca Caraceni (Università Cattolica del Sacro Cuore Milano); Prof.ssa Maria Carmela Bianco (Liceo “G. Galileo” Lanciano); Dott. Maurizio Di Fazio (Giornalista e autore). La Cerimonia di Premiazione si terrà il 19 agosto 2023 presso il Parco dei Priori (San Giovanni in Venere) – Fossacesia. Il Bando è visionabile interamente sul sito www.editricecarabba.it