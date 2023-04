La dottoressa Ferri nominata vicario coordinatore della Prefettura pentra, fu commissario ad Agnone

Con decreto del 7 aprile scorso, il Prefetto di Isernia, Franca Tancredi, ha nominato Vicario – Coordinatore della Prefettura-UTG di Isernia il Viceprefetto, dott.ssa Giuseppina Ferri.

La dirigente isernina, attualmente già in servizio nella Sede di Via Kennedy, in qualità di responsabile dell’Area I ,“Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale”, ha svolto le funzioni di Viceprefetto anche presso la Prefettura di Cuneo, Rimini e Roma, nonché presso il Gabinetto del Ministro.

L’intensa attività svolta dalla stessa, in qualità di Commissario Straordinario, in oltre quindici Comuni della provincia di Isernia e uno della provincia di Chieti (Comune di Fraine), le hanno consentito di maturare una profonda conoscenza del territorio, delle realtà politico-amministrative e delle esigenze della popolazione locale.

Giuseppina Ferri

Nel 2020, le è stato conferito l’incarico di Commissario Straordinario presso il Comune di Agnone, durante il quale si è particolarmente distinta nella gestione dell’annosa vicenda del cluster sviluppatosi all’interno della residenza per anziani, “Tavola Osca”. Le capacità di concretezza e risoluzione dimostrate in tale circostanza sono state alla base del conferimento del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.

Attualmente ricopre, altresì, il delicato incarico di Commissario straordinario – Presidente di Commissione presso il Comune di Trinitapoli (BAT), sciolto, ai sensi dell’art. 143 T.U.E.L., per infiltrazioni mafiose.