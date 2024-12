La ‘Ndocciata di Agnone finisce nello studio di Re Carlo d’Inghilterra

La ‘Ndocciata di Agnone protagonista al concorso “Christmas Card Competition” indetto dall’ambasciata britannica in Italia. Nicole Coccaro, studentessa di dieci anni della scuola primaria di Monacilioni, si è classificata a livello nazionale tra i primi quattro vincitori della competizione grazie alla realizzazione di una cartolina che rappresenta le ‘ndocce tipicamente agnonesi. La cerimonia di premiazione è avvenuta a villa Wolonsky, residenza a Roma dell’ambasciatore britannico Edward Llewellyn.

I partecipanti al concorso sono stati raggiunti anche dalla Ministra degli Interni inglese Yvette Cooper. La cartolina di Agnone, insieme alle altre vincitrici, sarà utilizzata dall’ambasciatore come biglietto di auguri da inviare alle alte cariche britanniche, tra cui ovviamente la più importante, il sovrano, Re Carlo. «Ringrazio sentitamente Nicole e la docente Antonella Nardone per aver scelto le nostre tradizioni per partecipare a questo bel concorso» commenta il sindaco di Agnone, Daniele Saia.