La prefetto Tancredi in visita al comando provinciale dei Carabinieri di Isernia

Questa mattinata, il Prefetto di Isernia, Franca Tancredi, si è recata presso il Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, dove è stata ricevuta dal Comandante, il Colonnello Vincenzo Maresca.

Il massimo rappresentante del Governo nella Provincia ha incontrato i Comandanti ed il personale dei vari reparti della sede, i Comandanti delle Compagnie di Isernia, Venafro ed Agnone, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Isernia, una rappresentanza dei Comandanti di Stazione Carabinieri della Provincia nonché alcuni rappresentanti dell’Arma in congedo. Nell’occasione il Prefetto, analizzando le principali tematiche del territorio, ha espresso il suo vivo apprezzamento per le attività operative poste in essere e per l’elevato impegno profuso dai Carabinieri per tutelare le comunità da ogni forma di illegalità. Ha sottolineato, inoltre, l’importanza strategica della forte capillarità dei Comandi dell’Arma dei Carabinieri che rappresentano i “sensori” periferici idonei a rilevare, sin dai primi deboli segnali, tutto quello sta per insorgere nel territorio o che si è appena verificato.

L’incontro si è concluso con la visita presso la Centrale Operativa del Comando Provinciale, centro nevralgico dove vengono coordinate tutte le attività dell’Arma sul territorio e recepite le richieste di aiuto per qualsiasi emergenza da parte dei cittadini, attraverso il “112”, attivo ventiquattro ore su ventiquattro.