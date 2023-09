La scuola calcio dell’Agnonese vola in serie A

«Sì, si parte per Sassuolo. Dopo l’affiliazione con la blasonata società di serie A, la scuola calcio dell’Olympia Agnonese sarà ospite del Sassuolo per assistere alla partita di calcio di sabato 23 settembre U.s. Sassuolo – Juventus».

Ne dà notizia il responsabile del settore giovanile della società sportiva, Fernando Sica. «Da Agnone partirà un gruppo di circa quaranta unità, tra ragazzi, accompagnati da mister Brisotto, e alcuni genitori e il dirigente Lomastro».

Grande soddisfazione della dirigenza e del responsabile del settore giovanile Sica viene espressa «per l’invito da parte della società Sassuolo e per questa bella esperienza che i nostri ragazzi vivranno».

«Per alcuni ragazzi sarà la prima volta, – continua Sica – entrare in uno stadio e vedere giocare delle squadre della massima serie».

Nelle prossime settimane invece, conferma sempre Sica, alcuni osservatori del Sassuolo saranno ad Agnone per visionare e partecipare agli allenamenti della scuola calcio.