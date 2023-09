‘Pungoli&Manette’, a breve le riprese del corto tra Agnone e Capracotta. Tra gli attori Fabio Fulco ed Elisabetta Rocchetti

Un nuovo cortometraggio che vede il territorio dell’alto Molise protagonista. Dopo ‘Il Duello’, girato a Staffoli, tra Agnone e Vastogirardi, vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali, arriva ‘Pungoli&Manette’ le cui riprese partiranno a breve. Questa volta le scene del corto scritto e diretto da Andrea Cacciavillani e Tonino Di Ciocco, saranno girate tra Agnone e Capracotta. In particolare l’associazione ‘Moscacieca Produzione’ ha puntato sulla spettacolare location dell’hotel Monte Campo ad oltre 1500 metri sul livello del mare.

Tra gli attori Fabio Fulco, volto noto di fiction sulla Rai, nonché alla ribalta della cronaca rosa per la love story con Cristina Chiabotto nata durante la seconda edizione di ‘Ballando con le stelle. Ed ancora, nel cast anche Elisabetta Rocchetti, vincitrice del Globo d’oro (2003) come migliore attrice esordiente per il film ‘L’imbalsamatore’ per la regia di Matteo Garrone. Tra le altre cose, il corto vuole essere un veicolo promozionale per l’area a cavallo tra Molise e Abruzzo.

Il tutto in attesa che la Regione, sulla scorta di quanto accade per altre realtà (esempio Basilicata, Puglia, Sicilia e Umbria), si decida a finanziare una legge e, con essa un soggetto attuatore, che realizzi film e cortometraggi con l’obiettivo di promuovere le bellezze storiche, architettoniche e naturalistiche dell’intero Molise.