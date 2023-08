“L’amicizia scolpita nella pietra”, il simposio di scultura a Duronia

L’amicizia è sempre stata considerata, in qualunque epoca, un sentimento fondamentale per la vita sociale, ed è stata santificata dalle religioni. Con il termine amiciziasi indica un tipo di relazione interpersonale, accompagnata da un sentimento di fedeltà reciproca tra due o più persone, caratterizzata da una carica emotiva. In tutte le culture, l’amicizia viene percepita come un rapporto basato sul rispetto, la sincerità, la fiducia, la stima e la disponibilità reciproca. Un tema che è al centro di innumerevoli canzoni, testi letterari, opere cinematografiche e anche opere d’arte.

Partendo proprio da questo concetto e dalla volontà di creare e rafforzare uno stato di socialità del paese, a Duronia è stato ideato il primo Simposio di scultura dal titolo “L’amicizia scolpita nella pietra” e che si pone come obiettivo quello di realizzare opere d’arte – delle sculture su pietra – che abbiano come tema l’amicizia e che possano diventare elementi d’arredo per il paese.

Protagonisti del Simposio sono sei giovani scultori – Giorgia Tiberio, Giulia Fraticelli, Salvina Di Mauro, Cesare Maranca, Silvia Di Pardo e Mara D’adamo – che fino al 12 agosto 2023 lavoreranno blocchi di pietra leccese per realizzare delle opere di scultura a tema amicizia e che diventeranno elementi di arredo per il paese.

I giovani artisti lavoreranno presso il bocciodromo comunale dove chi vuole potrà assistere alla realizzazione delle opere, infatti lo scopo dell’iniziativa è anche quello di dare spazio all’arte in generale e alla scultura su pietra in particolare e promuovere momenti culturali, di convivialità e di scambio tra gli scultori ospiti del Simposio, la popolazione e i visitatori.

A conclusione della manifestazione, il 12 agosto alle 17.30, durante un incontro pubblico, saranno presentate le opere realizzate dando spazio al lavoro fatto dai giovani scultori e all’arte scultorea anche con esperti del settore.