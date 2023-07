L’anteprima/L’Eco de l’Alto Molise – Vastese torna in edicola con un numero scoppiettante

L’analisi del voto alle regionali, la grande sfida che attende Agnone in lizza per diventare Capitale della cultura italiana 2026, intervista esclusiva a Domenico Meo, cantore dell’agnonesità. Ed ancora: sport con le dimissioni del presidente dell’Olympia Mario Russo e lo speciale fotografico sulla granfondo ‘l’Atene del Sannio’ di mountain bike.

Tutto questo e altro sul nuovo Eco de l’Alto Molise – Vastese cartaceo in stampa e tra qualche giorno in edicola. L’ultima edizione vede altri importanti temi nelle 12 pagine confezionate dalla redazione di Piazza Unità d’Italia. Corri in edicola e prenota una copia!