Controlli Nas nei villaggi turistici: sequestri e sanzioni per oltre duemila euro

I militari dei Nas dell’Italia centrale, nel corso di un servizio coordinato disposto dal Gruppo Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, hanno effettuato controlli agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande nelle località turistiche, nelle aree della movida e laddove sono in atto alcuni dei principali eventi di aggregazione, al fine di garantire la tutela della salute dei consumatori.

Per quanto riguarda l’Abruzzo, i gli uomini dell’Arma del comando Nas di Pescara hanno effettuato una ispezione sul litorale adriatico, in provincia di Teramo, all’interno di un villaggio turistico. All’esito dell’operazione sono stati sequestrati sessanta kg di prodotti alimentari, sia pesce che carne, freschi all’origine, congelati in loco, ma risultati privi delle necessarie indicazioni sulla rintracciabilità e sulla data di congelamento. Contestate sanzioni amministrative per duemila euro, per carenze documentali riconducibili al piano di autocontrollo H.A.C.C.P..