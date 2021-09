L’artista Luca Bruno immortala “Lu Pulgenella” sui muri di Castiglione

Le maschere di Carnevale tipiche di Castiglione Messer Marino immortalate in un murales. «In questi giorni l’associazione “Pulgenella Castiglionese” è stata impegnata nell’organizzare la realizzazione di un murales del nostro costume storico candidato al riconoscimento UNESCO. L’opera è stata realizzata dall’artista Luca Bruno, il quale ha fatto un eccellente lavoro. – spiegano dall’associazione – Ringraziamo di cuore il sindaco Felice Magnacca, l’assessore Mariano Lalli e tutta l’amministrazione per aver accolto, approvato e finanziato per intero la nostra iniziativa».

