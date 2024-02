L’aula del Consiglio regionale si sposta negli studi di Teleregione, Iorio e Greco parlano di sanità

Emodinamica di Isernia e, più in generale, lo stato salute in cui versa la sanità molisana. Questa sera alle ore 21 su Teleregione faccia a faccia tra Michele Iorio, assessore con delega alla Sanità e Andrea Greco, capogruppo regionale M5S. Lo ‘scontro’ promette scintille soprattutto in virtù di quanto accaduto durante i lavori dell’ultimo consiglio regionale.

A condurre il talk ‘Conto alla Rovescia’ come di consueto il giornalista Pasquale Damiani.

Nella seconda parte fari puntati sul futuro del Molise. Si parlerà di una eventuale unificazione dell’Abruzzo. Ospiti, il docente, Sergio Sammartino, figlio del compianto senatore Dc Remo, e Candido Paglione, sindaco di Capracotta e presidente regionale dell’Uncem.

Nella terza parte interverrà il senatore Alfredo D’ambrosio, ex presidente della Cmunità Montana Alto Molise, con una riflessione su come è cambiato il mondo politico. La prima Repubblica era meglio della seconda?