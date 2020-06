Lavoro, azienda agnonese apre lo store dell’auto più grande del Molise

Una sfida imprenditoriale controcorrente, un segnale di fiducia e di speranza per il territorio: La GC Motors sbarca a Campobasso con il maxi store dell’auto di 3 mila mq coperti, duemila all’aperto e oltre 150 auto in esposizione. La holding dei fratelli Colaizzo aggiunge, così, una terza sede al proprio retail, dopo Pescara e Agnone.

GC Motors vanta 25 anni di attività attraversati in una continua crescita fino ai 20 mln di euro di fatturato del 2019, 20 dipendenti diretti e migliaia di auto vendute su tutto il territorio nazionale. Per i clienti del capoluogo GC Motors ha allestito uno show room unico, il più grande del Molise, dove trovi la riconosciuta serietà dell’azienda, i prezzi più bassi del mercato, finanziamenti personalizzati a tassi ridotti e scelta multibrand tra centinaia di modelli, colori, segmenti e allestimenti in pronta consegna, visitabili anche sui social o sul sito www.gcmotors.it.

“In un momento particolarmente difficile per la nazione, per il nostro investimento nel capoluogo – affermano Marco e Giampiero Colaizzo – abbiamo deciso di raddoppiare gli sforzi per mettere il cliente nelle condizioni di personalizzare l’acquisto. Ci siamo un po’ ispirati alla lettera sulla crisi di Albert Einstein: Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose…. Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro…. L’unico pericolo è la tragedia di non voler lottare per superarla”. L’unico problema che affidiamo ai clienti – concludono Marco e Giampiero Colaizzo – è l’imbarazzo della scelta, al resto pensiamo noi.