Le api dettano legge, torna il Bee Natural Festival di Montebello di Bertona

La salvaguardia degli apoidei è un tema sempre più attuale e cruciale. Questi insetti hanno un ruolo fondamentale nella conservazione degli equilibri naturali, e le poche specie allevate o gestite garantiscono una parte davvero considerevole delle produzioni agricole. Quindi hanno un impatto sulla sopravvivenza e sull’economia delle società umane.

Per tutelare questi organismi è fondamentale educare alla consapevolezza di quelle che sono le più gravi cause del loro declino, ma, a fianco della responsabilizzazione dei singoli cittadini o operatori economici, servono anche norme che definiscano in modo chiaro alcune problematiche e che indichino anche alcune soluzioni. Negli ultimi anni si assiste a un giusto proliferare di appelli anche da parte del mondo scientifico, e questi appelli in alcuni casi vengono tradotti in vere e proprie norme giuridiche. È questo il tema principale che l’edizione 2022 del Bee Natural Festival vuole trattare e approfondire.

Venerdì 5 agosto ore 16:00-19:00

Presentazione programma del festival, interventi degli Amministratori locali e di:

–Donatella Rosini Vice Presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

–Alfonso Calzolaio Direttore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

–Luciano Di Martino Direttore del Parco Nazionale della Maiella

Insetti urbani e sostenibilità – Stefano Vettore Entostudio

Tutela degli apoidei e trattamenti antiparassitari – Valeria Malagnini FEM

A spasso per il BeeOdiversity Park con Paolo Fontana FEM



Sabato 6 agosto ore 09:30 – 13:00

Esperienze di apicoltura naturale

laboratori in apiario a cura di Paolo Fontana, Marco Valentini, Valeria Malagnini e Danilo Colomela (posti limitati)

Bioblitz con i ricercatori delle università di Pisa, L’Aquila, Firenze, Bologna e del CREA di Bologna (posti limitati)

Ore 13:00

Pic-nic* presso il BeeOdiversity Park

Sabato ore15:00-19:00

Luci e ombre del nuovo regolamento UE sul biologico per il settore apistico

Tiberio Roscioni Ispettore controllo biologico – Marco Valentini Apicoltore

Le fermentazioni da pollini di flora autoctona e la tutela degli impollinatori, un legame imprescindibile per il futuro del vino

Camillo Zulli Cantina Orsogna – Nicola Tormen WBA

-Apicoltura naturale, miele tracciabile e protezione ambientale in Ghana – Giacomo Ciriello Bees for Development

Apicoltore o Apicultore – Giulio Puccini Apiantide

Tutela delle api e della biodiversità nella riabilitazione psichiatrica – Mirko Pagliai Quadrifoglio

Come salvaguardare le api allo stato selvatico – Resilient Bee Project

-Apicoltura rigenerativa: come progettare con i principi della permacultura un tipo di apicoltura che rigeneri gli ecosistemi

Adelaide Valentini Wild Regeneration

Visita al Bee Hotel – Antonio Felicioli UniPi – Laura Bortolotti CREA di Bologna



Domenica 7 agosto 9:30-13:30

Convegno “Le api dettano legge”

Serve una legge per tutelare gli apoidei? – Paolo Fontana FEM

Misure di tutela degli apoidei non-Apis – Laura Bortolotti CREA di Bologna

Gestire e tutelare le api nei parchi naturali: un lavoro pieno di sorprese – Antonio Felicioli UniPi

Tutela genetica di Apis mellifera e delle sottospecie autoctone, colonie selvatiche e rewilding – Valeria Malagnini FEM

Apicoltura da reddito con api autoctone – Marco Valentini Bioapi

Habitat a misura di api e altri impollinatori: come individuarli, gestirli, ripristinarli – Marta Galloni UniBo

La protezione degli impollinatori nel mondo – Riccardo Jannoni Apimondia

Attività delle associazioni ambientaliste per la conservazione degli apoidei – con:

• Franco Ferroni WWF

• Giuseppe Di Marco Legambiente

• Mario Marano Viola Mountain Wilderness

Ore 13:30

Pic-nic* presso il BeeOdiversity Park

*Pranzo libero, con le specialità dello street food locale del Maracantzibo d’Abruzzo

Ingresso libero con iscrizione obbligatoria al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa5p_Jd51V3ImPUZ9nHjYmklE1oGKs43AlP5iBLOs5KXlNPQ/viewform