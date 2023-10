«Le paiese nuostre», raduno dei caccavonesi a Roma

Qualche anno fa, sulla falsariga della creazione del gruppo Facebook “Le paiese nuostre – Caccavone”, nacque la prima festa dei Caccavonesi.

«Si realizzò – spiegano i promotori dell’appuntamento annuale a Roma – il sogno di vedere la nostra comunità romana unita e desiderosa di ritrovarsi su valori e tradizioni comuni. Da allora, ben cinque feste ed altri eventi hanno avuto luogo e tutti contrassegnati da tanta allegria. Tutti gli incontri hanno avuto una grande partecipazione e mostrato a tutti che la nostra è una comunità coesa. Ci sono stati momenti davvero belli con il ricordo di tradizioni antiche, con la recita di poesie dialettali, i dolci della nostra tradizione ed altro ancora».

Insomma, un ritrovarsi a Roma, lasciando da parte per qualche ora la vita frenetica della metropoli, per stare con gli amici del paese, per assaporare i ritmi della vita di paese, con il pensiero e il cuore orientati sempre verso quel piccolo borgo montano che ha dato i natali alle proprie famiglie, Caccavone appunto, l’odierna Poggio Sannita.

«Quest’anno, dopo lo stop forzato per via del Covid, – riprendono gli organizzatori dell’evento capitolino – la festa torna e si terrà domenica 22 ottobre. Un nutrito gruppo di Caccavonesi si ritroverà presso il ristorante “La Nuova Pineta” da Guido il Molisano per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento, tra canti, balli ed ottimo cibo. Una ripartenza in grande stile, per una comunità desiderosa di ritrovarsi insieme dopo quasi quattro anni».