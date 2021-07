Le storie del territorio disegnate sui muri, Schiavi ospita l’evento internazionale “Incontri Pop Up”

“Incontri Pop Up” è il nome dell’evento artistico internazionale che sarà ospitato, nei prossimi giorni, a Schiavi di Abruzzo. Il “tetto” dell’Alto Vastese è infatti il teatro scelto per ospitare una comunità di giovani artisti, molti provenienti dall’Est Europa, che ascolterà le storie locali per trasformarle in murales e dipinti. Un interessante progetto culturale finanziato dall’Europa che andrà in scena a Schiavi nel corso della prima settimana di agosto.

«Le immagini rappresentano un linguaggio universale, -spiegano gli organizzatori – sono semplici da comprendere per persone provenienti da diversi bagagli socio-culturali ed aiutano a superare le barriere linguistiche. L’uso del linguaggio visuale aiuta qualsiasi comunicatore ad esprimersi meglio ed in modo più chiaro». Quindi l’arte visiva per raccontare un territorio e la sua comunità, la sua storia. Gli artisti andranno a caccia di storie e leggende ambientate proprio a Schiavi e nell’Alto Vastese, incontreranno personaggi locali impegnati nei più disparati ambiti, ascolteranno, assorbiranno e tradurranno le sensazioni e le impressioni raccolte in diversi murales da realizzare sulle facciate delle case del centro abitato. Nascerà così un vero e proprio percorso artistico con tanto di segnaletica e codici da scansionare con i telefoni per approfondire le storie narrate attraverso le immagini. Primo appuntamento è per il 4 agosto prossimo, dalle ore 15, in piazza Purgatorio. Chiunque abbia storie da raccontare si faccia avanti.