Si perdono nel bosco, salvati dai Vigili del fuoco

Recuperata dall’elicottero VF Drago 54 di Pescara, nel pomeriggio di ieri, una comitiva di cinque persone, per lo più ragazzi tra i 20 e 30 anni, che avevaraggiunto a piedi la Cima di Montepatalecchia in agro di Castelpetroso. I ragazzi al ritorno, per scendere più rapidamente, si sono infiltrati nel bosco. Si sono ritrovati in un ambiente impervio bloccati su un forte pendio. Fortunatamente sono riusciti a chiedere aiuto tramite un cellulare al numero di soccorso 112 che ha smistato la chiamata ai Vigili del Fuoco. Dalla sede centrale di Isernia è partita una squadra che ha prontamente geolocalizzato i ragazzi tramite l’utenza telefonica con un apposito applicativo in uso al corpo e contemporaneamente è stato richiesto l’intervento del velivolo dall’elinucleo di Pescara.

La comitiva è stata raggiunta dai Vigili del fuoco e sono stati tutti e cinque recuperati, sani e salvi, tramite l’elicottero.

Correlati