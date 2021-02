Lite alle Poste, tira fuori un coltello e aggredisce gli agenti: arrestato

La Polizia di Stato su segnalazione al 113, è intervenuta presso l’Agenzia di Poste Italiane “Pescara centro”, per un violento litigio. All’interno dei locali vi era una persona molesta in lite con alcuni dipendenti delle Poste per via di alcune operazioni effettuate sul proprio conto corrente.

L’uomo, identificato per B.G., 51 enne pescarese, incensurato, alla vista degli agenti ha improvvisamente estratto dalle tasche del proprio giubbotto un coltello da cucina della lunghezza di 20 cm e, solo a seguito di colluttazione, è stato disarmato dagli operatori della Squadra Volante e da un agente della Polizia Postale che era presente all’interno dell’ufficio, che a causa di un calcio sferratogli, ha riportato lesioni giudicate guaribili in gg. 5 s.c..

Sottoposto a perquisizione personale, B.G. è stato trovato in possesso di un altro coltello da cucina e di un cacciavite smussato e reso affilatissimo; pertanto, è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. E’ stato altresì denunciato per il porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere e sanzionato amministrativamente ai sensi della normativa anti COVID perché non indossava il dispositivo di protezione individuale.